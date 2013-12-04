人民币即期收涨至逾三周新高

* 人民币收涨至逾三周新高，并再破6.0920关口

* 中间价涨至6.13元创历史新高

* 大行购汇不松锁住即期升值空间

* 市场预期不排除人民币汇价就此再启一波升值

路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期周三收盘小幅上扬至逾三周新高，但仅较昨日收盘价上扬8个点子，涨幅远低于中间价，今天中间价上涨58个点子至6.13元并创历史新高，交易人士称，大行购汇仍未松动，令即期紧锁于12个点的波动空间，无法对中间价新高作出同步响应。

不过值得关注的是，今日收盘价亦为逾三周来首次升破6.0920元这一关口，加上结汇盘汹涌，市场预期不排除人民币汇市或就此开启新一轮上涨行情。

上海一股份制交易员称，尽管今天的中间价创新高主要是受国际美元走势以及美国副总统访华等因素所致，但中间价创新高无疑给了人民币汇价继续升值预留空间，明后天要重点观察中间价是否进一步升值以及大行购汇力度是否有松动。

“人民币汇价下一个关键的阻力位是6.09，如果能破这个关口，人民币再来一波升值的可能性就大大增加了，...现在就看中间价怎么走了。”上述交易员称。

掉期方面，一外资银行交易员认为，受到境内货币市场人民币利率在月初仍居高不下的影响，12月资金面从紧的预期有所升温，使得1年期美元/人民币掉期升水在下午出现跳涨，收盘站上500点子关口。

全球汇市方面，美元兑日圆及美元指数周三在亚洲市场回落，因在本周稍晚迎来美国就业报告等一系列事件以前，投资者先行锁定获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0916 6.0924

0.01%

中间价 6.1300 6.1352

0.08%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.64% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 12 6.0910 6.0922

2013年来即期升贬值幅度 2.28%

1年期美元/人民币掉期升水 530

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.1495/20 6.1465

CNH即期 6.0841/46 6.0828

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)

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