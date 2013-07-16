人民币小幅收升 短期缺乏方向料仍陷于窄幅振荡

* 人民币即期小幅收升

* 中间价连三天走贬

* 短期窄幅振荡还将持续

路透北京7月16日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升。中间价连续第三天小幅走贬，市场走势则未加理会。交易员表示，市场供求仍处于相对均衡状态，日内结购汇均有表现，整体看还是缺乏明显的交易方向，短期内窄幅振荡还将持续。

“区间振荡嘛，升不动就跌、跌不动就升，6.12-6.14的区间，突破了再说方向！”上海一股份行交易员表示。

上海另一家股份行交易员认为，中间价在6.16-6.18元区间振荡其实也在传达维稳的信号；另外，6、7月份市场其实都在承受相对明显的贬值压力，6月是外管局20号文影响，7月是H股分红购汇影响，但实际看来都没有出现明显贬值，推测客盘还是有相应规模的结汇实需。

东京汇市衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数周二下跌，但跌幅有限，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在主要央行中首个退出超宽松货币政策的预期支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1350 6.1378 0.05%

中间价 6.1692 6.1663 -0.05%

成交额 140亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.57% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 48 6.1341 6.1389

2013年来即期升贬值幅度 1.55%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.2735/72 6.2820

CNH即期 6.1360/70 6.1376

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良)

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