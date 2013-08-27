人民币收盘微升 中间价难觅方向成交热情降温

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
* 人民币即期收盘微升
* 交投清淡，成交额缩至125亿美元
* 中间价难觅方向
路透北京8月27日 - 人民币兑美元即期周二收盘微升。中间价微幅走低，未给市场提供方向，客盘表现较此前几天清淡，全天成交额萎缩至125亿美元。
交易人士说，本月以来即期始终难以升破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵制。从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期进行操作较为保险。
一国有大行交易员表示，市场近几个交易日有所降温，感觉流动性变差，市场变得“很薄”，不大的结购汇都会引起波动。后市觉得还有升值压力，但还要看中间价行事。
中国境内美元兑人民币掉期升水近日在短端带领下全线下行，反映人民币相对美元资金面趋于宽松。后期若人民币短期限资金进一步放松，可能会使掉期曲线失去支撑而进一步下探。
东京汇市日圆周二亚洲盘中小幅上涨，因市场担心美国可能越来越接近对叙利亚政府疑似使用化学武器而采取军事行动，导致冒险意愿受到打击。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1217 6.1225 0.01%
中间价 6.1688 6.1680 -0.01%
成交额 125亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 32 6.1205 6.1237
2013年来即期升贬值幅度 1.77%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日
1年期NDF 6.2364/04 6.2340
CNH即期 6.1150/56 6.1110
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。