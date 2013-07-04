人民币收升至半个月新高

* 即期小幅收升至半个月新高

* 人民币中间价亦升，响应隔夜美元指数下跌

* 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升

* 短期看至纪录高点6.1210元

路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升至半个月新高。隔夜美元指数下跌，人民币中间价相应走升，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期上看5月末的纪录高点6.1210元。

上海一股份制行交易员指出，银行存款准备金结算日对汇市影响有限，因为银行已经在前几日就已经做好准备，而明日会比较关注美国非农就业报告，可能会对人民币中间价造成影响，不过对日间交易而言影响应该不大。

另一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。

“周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”上述交易员说。

交易员并称，全天看结汇盘比想象中还是要更多，不过这其中还是要看多少是基于真实贸易成分，所以仍要关注下周出炉的上半年贸易数据情况。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1258 6.1308 0.08%

中间价 6.1755 6.1803 0.08%

成交额 141亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 44 6.1250 6.1294

2013年来即期升贬值幅度 1.71%

1年期美元/人民币掉期升水 1,188

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2940/70 6.3000

CNH即期 6.1282/87 6.1296

在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总体上看多人民币者仍然偏多。

东京汇市美元兑一篮子货币周四持稳于五周高点附近。投资者静候一系列可能影响市场的事件，包括欧洲央行政策评估和美国非农就业数据。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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