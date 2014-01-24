人民币即期随中间价收升 节前升值空间料已有限

* 人民币即期走升

* 中间价大涨72个点子

* 本周即期累计升值14个点子

* 节前升值空间或已有限

路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周五收升。隔夜美元指数一度下跌近1%，中间价大幅上涨72个点子。交易人士称，市场做多人民币热情不减，但报价则较为谨慎，汇率在6.048元上下震荡。

他们表示，最近风向较为明朗，大家都是跟着中间价方向来做。今天涨停位在6.0425，早盘时大行购汇在成交价升至6.047元时出现，午盘时则有股份行购汇收窄人民币涨幅，推测可能有客盘购汇需求。

“感觉最近在涨停价位上方三四十个点的地方有疑似干预，要不然价格肯定就一路升到涨停了。”一外资行交易员说。

不过该交易员亦认为，农历春节前人民币升值空间应该已经不大了，上半年还会升值，但应该不会像去年二季度升得那么快。

中国外管局国际收支司司长管涛周五在发布会上称，人民币有升值压力，但从掉期上看并没有明显的升值预期。2014年基准情形是贸易和投资仍会呈较大顺差，但仍有不确定因素，人民币呈现有升有贬可能成为新的常态。

全球市场方面，日圆和瑞郎周五持坚，在海外市场曾大幅上扬，因对中国经济减速和部分新兴市场动荡的担忧激发对避险货币的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0488 6.0517 0.05%

中间价 6.1035 6.1107

0.12%

成交额 224亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 51 6.0463 6.0514

2014年来即期升贬值幅度 0.08%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.1130/73 6.11

CNH即期 6.0328/39 6.037

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)

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