人民币兑美元早盘大贬逾250点 中间价跌幅超预期加剧做空情绪

路透北京1月6日 - 人民币兑美元即期周三早盘大跌逾250点子，与中间价双双刷新逾四年半新低；交易员称，虽然隔夜国际美元大幅上涨，但今日中间价跌幅超预期，较昨日收盘价偏离较大，令市场做空人民币情绪进一步升温。短期汇价跌势料延续，同时人民币进入较高波动率已是新常态。

他们并指出，央行为保人民币汇率指数整体稳定，就必须放开人民币兑美元波动，当然这也有测试市场对人民币更快贬值的接受度的可能；离岸CNH受此影响亦大跌并渐接近6.6830元的近四年半低点，两地价差仍处于1,300点子的历史最阔水平上下徘徊。

“中间价低开确实令人意外，主要还是这两天国际美元涨的蛮多的，当然也有可能是测试市场对人民币更快下跌的反应，”一中资行交易员称。

周二人民币对美元中间价定在6.5314，较上个交易日大跌145个点子，较昨日收盘价6.5199亦低115个点子；昨日人民币对美元收盘报6.5199，随后的夜盘交易表现平稳，23:30最终报价为6.5157。今日人民币兑美元开盘随即大跌，盘中跌至6.5482，刷新逾四年半新低。

截止北京时间11:39，人民币兑美元即期成交额为136.26亿美元，上日半日为171亿美元。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出，元旦后人民币明显贬值，主要还是为了人民币汇率指数（CFETS指数）的稳定，中间价在一定程度上起到了引导市场走势的作用，无需对中间价做出过度解读。

他并指出，人民币目前并非极度波动，而是从过往极度压抑的不正常状态逐渐向正常状态回归，企业和个人必须做好人民币常态化日均波动200-300点的准备。

全球汇市方面，日圆兑美元周三跳升至近三个月高位，兑其他主要货币亦涨至数月高位，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜可能进行了核试验。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.91元, 上日尾盘为6.87元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6777元, 上一交易日尾盘报6.6463元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5464。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)