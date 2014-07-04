人民币即期低开后收高 中美战略对话前将保持升势

路透北京7月4日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS即期周五低开高走，在窄幅区间波动

，中间价虽然续为近一个月低点，但境内汇市背道而驰呈现偏多格局。市场人士指出，下周

即将在北京召开中美战略对话，人民币兑美元将保持稳中有升的态势。

他们指出，一方面是美国数据喜人，夜盘美元较强对人民币表现有压抑；另一方面则是

人民币本身有向上的动力，导致盘面表现迟滞。全天成交额不足100亿美元。

“CNH市场对今天中间价的反应很平淡，（美元）市场就下来了，但今天下来是说明问

题的，...这可能是（美元）往下走的节奏了，”一外资行交易员称。

交易员并称，市场一直在酝酿做多情绪，今日中间价虽继续走弱，但离岸市场人民币没

有对此作出强烈的跟风反应，市场多头试探市场，未遇到购汇盘阻击，推动市场最终走升，

但总体交投谨慎。

一国有银行交易员指出，交易很清淡，市场上的消息太多，货币供需双方都似乎在适应

中。

他表示，近期的人民币国际化步伐明显加快，全球市场将会对人民币的需求进一步增加

，如果央行没有放水的运作，人民币必定是上涨的。

中国央行周五宣布，已与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之

后将确定首尔人民币业务清算行。此前，中国也刚刚与伦敦、法兰克福、巴黎、卢森堡等达

成人民币清算安排协议。

根据中美双方的安排，第六轮中美战略与经济对话将于7月9日至10日在北京举行。

全球汇市，美元周五欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商

并不认为这能推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)迈向升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价(CN)，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2043 6.2129 0.14%

中间价CNY=PBOC 6.1642 6.1581 -0.10%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 91亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.80% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 108 6.2030 6.2138

2014年来即期升贬值幅度 -2.42%

1年期美元/人民币掉期升水840

离岸人民币市场,北京时间18 今日 上日

:32

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2615/58 6.249

CNH即期CNH= 6.2054/74 6.2104

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率

浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 毕晓雯/李文科; 审校 黄凯)

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