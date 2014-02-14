人民币收贬续创年内新低 大行购汇抵消客盘结汇压力

* 即期高开低走，收盘及盘中均再创年内新低

* 隔夜美元走软引导中间价开高

* 中国1月CPI数据影响有限

* 午盘大行购汇抵消客盘结汇压力

路透北京2月14日 - 人民币兑美元即期周五连续第四天收低，收盘及盘中均刷新年内低位，本周累计下跌了0.05%。虽然中间价高开令早盘一度走升，午间客盘结汇也再占上风，但大行购汇数次发力后，人民币仍以贬值告收。

隔夜美国经济数据令市场失望，美元指数走低后中间价开高。交易员反映，早盘时客盘购汇稍强，午后结汇占据上风，但大行购汇坚定推高美元价格。

即期周五收于6.0668元，为今年以来最低收盘水平。全天波动幅度近60个点子，为春节后最大。

一股份行交易员表示，早盘即期跟随中间价小幅走强，主要与隔夜美元指数走低有关，上午公布的中国1月份CPI符合预期，影响并不明显。客盘方面仍以结汇为主，这在即期和远期中都有所体现。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

中国1月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍处在七个月来低位，工业生产者出厂价格指数(PPI)为连续第23个月负增长，大致符合分析师预期，且与近期其他数据一致，均显示经济偏弱。那让投资人没有理由预期中国央行会改变政策立场。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0668 6.0636

-0.05%

中间价 6.1070 6.1100 0.05%

成交额 170亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.75% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 59 6.0613 6.0672

2014年来即期升贬值幅度 -0.21%

1年期美元/人民币掉期升水 180

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.1085/10 6.1105

CNH即期 6.0370/78 6.0383

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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