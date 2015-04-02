中国一带一路大战略开启人民币国际化“寻根之旅”

对于人民币国际化而言，中国“一带一路”的对外大战略更具有“寻根”的意味。从五年前中国政府力推人民币国际使用至今，人民币国际化已进入需要落地生根的阶段，一带一路大战略正好提供了这一东风，让其与实体经济有了深度契合的可能。路透