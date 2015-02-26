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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 26日 星期四 15:31 BJT

全球人民币储备五年内料增加5000亿美元--银行业

业务侧重中国的银行家周三表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5,000亿美元。瑞银集团资产管理部门的主权市场策略主管Massimiliano Castelli表示，数据以及与客户的讨论显示，人民币占到了全球储备的0.1-0.3%左右。他预计该比例未来五年应该会上升到2%。路透
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