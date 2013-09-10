人民币在国际货币体系中仍处弱势地位--招商银行

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透北京9月10日 - 国际清算银行(BIS)调查显示人民币首次进入全球货币交易量前10。对此中国招商银行研究报告认为，与将此解读为中国经济及人民币迅速崛起的标志相反，这恰恰凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位。
BIS调查结果称，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。
“这凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位，以及具有巨大的被低估的国际化潜力，这一数据反映了人民币地位与中国庞大的经济体量之间的巨大尴尬。”招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称.
他分析指出，在排名前10的货币中，中国的人民币是唯一一个远远落后于经济总量的货币，其他国家的货币份额要么高于、要么相当于本国经济的份额；换一个角度而言，这些货币的国际化程度要远远超过人民币。
招行报告称，中国GDP(国内生产总值)已占全球GDP总量11.75%，仅次于美国的22.40%居第二位，但美元在货币交易量中的占比高达43.5%，而人民币仅占1.1%。同时，一些经济规模小的多的经济体，比如瑞士，其GDP仅占全球0.9%，而其货币交易量却远高于人民币的份额，占到2.6%。
浏览全球汇市交易量的图表，请点选 link.reuters.com/syh82v
刘东亮并表示，整体而言认为人民币国际化还有相当漫长的道路要走，其本质在于他国愿意在广泛的贸易、结算、支付、交易中使用这只货币，与汇率是否强势无关。需要看到，国际化更多的是市场自发行为而非政府推动，且前提是足够发达和开放的债券市场。
根据BIS数据，人民币每日成交量猛增至1,200亿美元，三年前仅为340亿美元，位列第17名。“人民币在全球外汇交易中的影响大幅提升，与中国大力推动人民币国际化的努力分不开，”BIS在报告中称。该报告是有关外汇市场最具权威的调查报告。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。