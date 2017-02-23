1月人民币全球支付额环比降2.83% 仍位居第六--SWIFT

路透北京2月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，1月人民币全球支付额环比下滑2.83%，在国际支付中的使用占比为1.68%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降2.55%。

SWIFT提供的报告显示，相较2015年12月人民币在全球支付中占比2.31%、排名第五，目前人民币在全球支付的比重持续下滑，已被加元超越。

SWIFT数据并显示，香港依然是最大的离岸人民币市场，其人民币支付额占所有离岸人民币支付额的72.90%；英国、新加坡、美国和台湾位居其后，份额分别是6.05%、4.60%、2.94%和2.40%。（完）