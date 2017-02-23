1月人民币全球支付额环比降2.83% 仍位居第六--SWIFT

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，1月人民币全球支付额环比下滑2.83%，在国际支付中的使用占比为1.68%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降2.55%。
SWIFT提供的报告显示，相较2015年12月人民币在全球支付中占比2.31%、排名第五，目前人民币在全球支付的比重持续下滑，已被加元超越。
SWIFT数据并显示，香港依然是最大的离岸人民币市场，其人民币支付额占所有离岸人民币支付额的72.90%；英国、新加坡、美国和台湾位居其后，份额分别是6.05%、4.60%、2.94%和2.40%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。