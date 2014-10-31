综述：人民币国际化新引擎关键在于提供值得信任的金融公共产品

图为百元面值的美元和人民币（右）现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李然

路透北京10月31日 - 过去五年高举高打的策略为人民币打通了走出去的捷径，但离扎根海外仍任重道远。目前市场共识是，配合资本项目开放来加大对外投融资将是新的推动引擎，而最为关键的是如何为国际金融体系提供值得信任的公共产品。

市场人士认为，在此过程中一方面要求对内持续金融市场改革，并通过产融结合，来提供更多透明、完全、合乎国际规范的金融产品，一方面要求对外推进投资者教育，扩大市场基础。

“我们的方向是为国际金融体系提供金融稳定的公共产品。中国经济的迅速强大，是货币国际化最重要的根基。”中国社科院国际金融研究室副主任刘东民对路透说。

今年中国已在欧洲数个城市建立了人民币离岸交易中心，并提高了海外投资者购买中国资产的配额。目前全球安全资产存在供求缺口，金融危机、欧债危机之后多国评级被调降，全球AAA级债券数量减少，而新的全球金融监管规则也要求全球银行需持有更多安全资产。

刘东民认为，未来人民币国际化的亮点将是人民币债券资金池，包括国债、企业债，金融机构债，甚至是未来地方政府债，这些债券都可能成为全球安全资产或者准全球安全资产，为人民币国际化提供新的机遇。

但他也坦承，目前企业债在离岸市场推得比较弱，民企报表状况不好，国企发债也不容易、成功的很少；城投债转变为真正意义上的地方政府债到海外发行，也需要在规范化、透明度等方面做出更多改善。

除了自身改善，如何让国外投资者更容易接受人民币产品是另一难点。一基金海外产品负责人士对路透说，从到欧洲发行人民币固定收益产品的亲身体验来讲，一方面感觉中资银行在海外的销售渠道仍不发达，很多产品需要找当地银行来代销，这会影响销售效果。

另一方面，投资者由于种种原因不愿买、不敢买这些产品也是制约因素。“最困难的还是投资者教育，外国人不是很认同中国的产品，比如投资标的人家不认识，风险又如何能符合欧洲的标准？”

银行对此已有清醒务实的看法。中国银行(3988.HK)(601988.SS)贸易金融部总经理程军在接受路透专访时就表示，中资银行在人民币业务的优势是资金实力、客户、熟悉度，而外资行的优势在于某些领域的技术力量和产品服务的精细程度，目前仍需要加强合作、优势互补，先把蛋糕做大。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 74,061.0 226

2. 渣打 46,915.0 151

3. 星展 23,753.4 66

4. 法巴 21,391.8 73

5. 中国银行 17,016.3 35

**本周市场动态**

--亚洲开发银行(Asian Development Bank)周四正在发行一笔5年期基准规模的“申根债”（在卢森堡发行的人民币债券别称），现正按约3.35%的初步指导息率向投资者进行询价。

--按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)旗下飞机租赁子公司--中银航空租赁(BOC Aviation Pte. Ltd.)周四成功发行一笔15亿元人民币、四年期点心债，票息为4.20%。

--香港金管局周三称，截至9月底，人民币客户存款及存款证余额分别达9,445亿元及1,831亿元人民币，总计11,276亿元人民币。人民币存款较上月环比微增0.82%。

--三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。（完）

(审校 杨淑祯)

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