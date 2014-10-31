综述：人民币国际化新引擎关键在于提供值得信任的金融公共产品

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
作者 李然
路透北京10月31日 - 过去五年高举高打的策略为人民币打通了走出去的捷径，但离扎根海外仍任重道远。目前市场共识是，配合资本项目开放来加大对外投融资将是新的推动引擎，而最为关键的是如何为国际金融体系提供值得信任的公共产品。
市场人士认为，在此过程中一方面要求对内持续金融市场改革，并通过产融结合，来提供更多透明、完全、合乎国际规范的金融产品，一方面要求对外推进投资者教育，扩大市场基础。
“我们的方向是为国际金融体系提供金融稳定的公共产品。中国经济的迅速强大，是货币国际化最重要的根基。”中国社科院国际金融研究室副主任刘东民对路透说。
今年中国已在欧洲数个城市建立了人民币离岸交易中心，并提高了海外投资者购买中国资产的配额。目前全球安全资产存在供求缺口，金融危机、欧债危机之后多国评级被调降，全球AAA级债券数量减少，而新的全球金融监管规则也要求全球银行需持有更多安全资产。
刘东民认为，未来人民币国际化的亮点将是人民币债券资金池，包括国债、企业债，金融机构债，甚至是未来地方政府债，这些债券都可能成为全球安全资产或者准全球安全资产，为人民币国际化提供新的机遇。
但他也坦承，目前企业债在离岸市场推得比较弱，民企报表状况不好，国企发债也不容易、成功的很少；城投债转变为真正意义上的地方政府债到海外发行，也需要在规范化、透明度等方面做出更多改善。
除了自身改善，如何让国外投资者更容易接受人民币产品是另一难点。一基金海外产品负责人士对路透说，从到欧洲发行人民币固定收益产品的亲身体验来讲，一方面感觉中资银行在海外的销售渠道仍不发达，很多产品需要找当地银行来代销，这会影响销售效果。
另一方面，投资者由于种种原因不愿买、不敢买这些产品也是制约因素。“最困难的还是投资者教育，外国人不是很认同中国的产品，比如投资标的人家不认识，风险又如何能符合欧洲的标准？”
银行对此已有清醒务实的看法。中国银行(3988.HK)(601988.SS)贸易金融部总经理程军在接受路透专访时就表示，中资银行在人民币业务的优势是资金实力、客户、熟悉度，而外资行的优势在于某些领域的技术力量和产品服务的精细程度，目前仍需要加强合作、优势互补，先把蛋糕做大。
以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰 74,061.0 226
2. 渣打 46,915.0 151
3. 星展 23,753.4 66
4. 法巴 21,391.8 73
5. 中国银行 17,016.3 35
**本周市场动态**
--亚洲开发银行(Asian Development Bank)周四正在发行一笔5年期基准规模的“申根债”（在卢森堡发行的人民币债券别称），现正按约3.35%的初步指导息率向投资者进行询价。
--按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)旗下飞机租赁子公司--中银航空租赁(BOC Aviation Pte. Ltd.)周四成功发行一笔15亿元人民币、四年期点心债，票息为4.20%。
--香港金管局周三称，截至9月底，人民币客户存款及存款证余额分别达9,445亿元及1,831亿元人民币，总计11,276亿元人民币。人民币存款较上月环比微增0.82%。
--三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。（完）
(审校 杨淑祯)
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