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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 10日 星期二 10:30 BJT

周小川称十三五期末人民币料成国际性货币

中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。路透

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