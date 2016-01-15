焦点：人民币会贬值多少？对冲基金将目光瞄向15%

2015年8月14日，上海一家货币兑换处的人民币和美元标识。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦1月14日 - 全球市场围绕人民币的看空氛围迅速恶化，投资银行大幅调降人民币汇率预估，部分分析师和基金经理称，中国政府的财政失衡问题应会导致人民币贬值15%甚至更多。

这仍是个大胆的押注，原因不仅在于中国拥有超过3万亿美元的外汇储备。该国政府本周推高离岸人民币掉期隐含利率，说明其仍有必要工具应对汇率波动。

然而，一些全球性银行预期人民币兑美元将跌破7元关口的同时，对冲基金则在考虑走势出现更大转变的前景。

现在看来，人民币在贬值过程中跌破港元兑美元水准似乎也不再是匪夷所思的事情。港元兑美元在7.8附近受到严格控制的区间交投，近来也受到人民币贬值的冲击，周三创下12年来最大跌幅，不过仍处于政策区间。

“或许人民币下跌首站会来到港元兑美元水准，也就是7.78，”Omni Partners旗下宏观基金的策略主管兼投资经理Chris Morrison说。

自2014年初就开始做空人民币的Morrison称，人民币汇率受控、波动极小的时代已经过去。

“美元/人民币这个货币对波动率一直很低，在非常窄的区间内波动。这种情形显然在改变。我们预计美元/人民币从6.50升至7以上，但实际情况也可能更严重。”

尽管很少有人愿意公开预测这样大的贬值幅度，但路透在过去一周采访的30多家欧洲和美国主要市场参与者称，他们不排除今年人民币进一步贬值15%的可能。

“中国投资者在用脚投票。个人、企业和机构的资金都在流出，”对冲基金The Cambridge Strategy的股票投资长Mike Newton称。

“如果他们想要稳定人民币汇率，能够采取的唯一方法是提高(人民币资金)利率，或关闭一些帐户。”

**与欧洲的比较**

不过仍有一些强有力的理由阻止投资者与北京对着干。本周香港人民币流动性短缺，导致隔夜掉期隐含利率一度飙上94%。

如此戏剧化的数据，让一些征战市场多年的老手回想起欧元上路之前，以索罗斯为首的金融投机客与欧洲主要国家间的激战，当时投资人赚饱离场，徒留多国政府一脸难堪。

汇市龙头业者花旗集团的全球外汇策略主管Steven Englander表示，中国要比当时欧洲各国当局占据着更具优势的地位，因为它可以令在岸与离岸利率出现分化。

本周他在一份比较两者间差异的报告中指出，“欧洲当时干预失败，是因为欧洲汇率机制(ERM)国家无法将利率拉得够高、维持的时间也不够久，以至于无法驱散投机客。”

“如果中国可以将在岸利率保持在远低于离岸利率的水准，在吓走投机客的同时，也无须经历像英国和瑞典经济在1993年时所受的伤害。”

就连那些预测人民币会再大幅下跌的人士也说，中国拥有庞大的外汇储备，使其有能力让事况发展相对平稳有序；12月底时中国外汇储备高达3.3万亿(兆)美元，不过该数字在1月几乎肯定会大幅下滑。

“我的确认为中国有能力稳定事况，市场虽大，但他们的实力超强，”全球六大外汇银行之一的全球外汇交易主管表示。该主管要求匿名。

“观察10年前汇价，人民币兑美元是在7-8左右，之后中国进入经济增长超过10%的时代。未来人民币可能还会继续大幅下跌，压力很大。不过未来3、6、9个月将会出现逢低买进的情形。”

他和一些资深造市商、还有帮忙管理企业人民币帐户的银行人士表示，中国人民银行上周以来的干预举措，并未明显降低基金与企业对人民币的兴趣。

多位人士表示，接受中国客户人民币付款的大型欧洲出口商甚至还未开始抛售手中持有的人民币。

“他们的确需要小心应对，因为人民币并未从投资货币转型成为交易货币，并未成为对冲基金的梦想，”伦敦一亚洲银行业者的资深交易员表示。

“我现在看到的每个人都说(人民币兑美元)会来到6.90或7.0，但世事难料。我们在说的可不是什么小型新兴经济体，而是中国。他们将面临一场苦战。”(完)