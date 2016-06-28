财经洞察：人民币资产避险效应降低货币宽松概率

2010年10月22日，资料图为在首尔拍摄的人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Truth Leem

作者 徐永

路透上海6月28日 - 英国意外脱欧后全球GDP、金融市场及宏观政策走向的不确定性增加，主导了大类资产市场近期的走势，非美日汇率、股市断崖下跌成为金融市场的主流反应。不过中国金融市场此轮一反常态，股市、人民币CFETS汇率指数都相对持稳，人民币资产出现类日圆避险效应。

英国脱欧虽然会从出口等方面影响中国GDP的增长，但在国企改革、金融改革强力推进的情况下，中国市场有望尽快消化脱欧带来的负面影响，基本面因素不必过分悲观。而当前弥漫在市场的货币政策宽松预期，可能性或也不太大。

中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)及武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)公告称，公司正在筹划战略重组事宜；此前还有诸多央企之间的资产划转等安排，近期中国国企改革步伐显着加快。

金融改革方面，中国央行行长周小川在脱欧后的最新讲话首次表示，央行的货币政策调控在关注价格稳定、经济增长、促进就业外，还有国际收支平衡、金融改革开放以及金融市场发展等多目标的协调。

他特别解释上世纪90年代，银行体系不良资产高企时，央行货币政策调控最为关注金融改革。由于当前金融体系的发展特征与90年代颇为相似，显示金融改革及金融体系的稳定健康而非其它，可能才是当前货币政策调控的主要考量。

“不改革开放就不会有健康的金融机构体系，就没有金融稳定可言，中央银行难以实现价格稳定，货币政策的有效性也无从谈起。因此，在这一历史阶段，金融改革和实现金融系统健康化和稳定的重要性甚至要高于通胀等传统目标。”周小川表示。

从金融改革的系统重要性出发，如果监管层真能切实推进，可以预期后期金融体系市场化、金融系统性风险控制将会成为监管重点，利率汇率的市场化程度可能提高；直接融资、金融创新可能会被鼓励，但跨行业跨市场金融协调监管可能加强等。

而诸如汇率调控以及降息降准等总量政策则可能更加审慎，比如民间投资增速下滑，虽然也可以用降息降准等方式来应对，但考虑企业债务杠杆问题，结构性政策比如投贷联动，民资进入银行、直接融资等方面的限制减少，以及MLF（中期借贷便利）、PSL（抵押补充贷款）等更加有针对性的调控工具，可能才更符合金融改革的应有之意。

**放松概率不高**

英国脱欧后，人民币兑美元双边汇率出现一定程度下跌，中间价连续三个交易日大幅下调，下调幅度共870bp。因此，不少市场人士也预期，当前为人民币贬值的一个较好的时间窗口期。

原因在于，脱欧影响全球经济增长动能，在美国加息可能延迟的情况下，人民币当前可以顺势而为，可主动释放贬值空间，为国内经济提供更多助力，并为后期降息降准打开空间。

不过，由于近期非美日汇率均出现较大幅度下跌，且多数比人民币兑美元汇率幅度大，因此从CFETS汇率指数来看，人民币汇率指数其实是持稳的。

欲浏览人民币CFETS汇率指数和美元指数走势对比，可点选 tmsnrt.rs/28ZTIdl

且从人民币CFETS汇率指数和美元指数的走势对比来看，今年以来人民币汇率和美元指数的走势是较为协同的，近期的美元指数走升，人民币综合汇率也有升值压力，因此即使后期兑美元汇率出现贬值，但较有可能人民币有效汇率面临的是升值而非贬值压力。

中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

至于降息降准等货币政策宽松预期，基于的是英国脱欧对中国基本面和出口等方面的中长期利空分析。不过从股市的反应来看，市场对基本面并不悲观，风险资产上涨，人民币资产出现类似“日圆”避险效应。日圆在脱欧后汇率大涨，美元/日圆已逼近100日圆高位。

一般来说，人民币资产贬值，资本外流，央行可能需要采用降准等措施释放流动性，但脱欧后并未出现这种状况，反而股市、汇率的持稳有可能吸引资本流入，降准的必要性就大为降低。

至于降息，事实上在去年连续降息后，利息成本也可能并非当前经济领域阻碍经济增长的最重要因素。

从工业企业收入、利息支出以及利润走势对比来看，利息支出自2015年降息周期以来，已经出现了明显的下降，助推了利润回升。

欲浏览工业企业收入、利润及利息支出走势，请点选 tmsnrt.rs/292db0e

但投资动能仍然不足方面，从固定资产新建、扩建、改建的增速对比来看，在去年固定资产项目资本金比例调降后，新建固定资产投资出现了一定程度的回升，但由于扩建增速断崖下跌，拖累固定资产投资增速。

欲浏览固定资产投资分类对比，请点选 tmsnrt.rs/292d7xu

扩建来自于既有项目的增量投资，显示在产能过剩、创新不足等环境下，即使利息等成本出现下降，投资回报的受限可能还是制约了投资的增长空间。

当前利息成本已经大为降低，但经济动能仍然不足，因此未来的政策空间或不在于继续降息降准，而是更多结构性政策。

比如前面利息支出更多是规模以上工业企业受益，民间投资的融资受金融监管的加强，可能会受到一定程度的抑制，这需要监管政策一定程度的平衡和创新。

类似阿里巴巴的监管，周小川表示，央行鼓励互联网公司发展，但当它们开展金融业务时，在当前的情况下，它们需要遵守现有规则；另外，针对投贷联动模式，上海三家银行近期已经形成创新方案，上报银监会。(完)