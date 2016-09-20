人民币HIBOR料难持续高企 汇率稳定意味利率的更多波动--中金

路透上海9月20日 - 中国大型投行--中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，周一更是创出八个月新高，但这种状况料不会长久存在，否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。

中金并认为，作为IMF的第三大股东和新的SDR货币发行国，中国有必要保持汇率政策的稳定和透明以增强政策可信度，预计下半年人民币汇率将在相对窄幅的区间内波动。

“随着央行更频繁地进行市场干预以对冲不同的冲击，汇率稳定必将意味着利率的更多波动，”报告称。

以下是中金公司宏观团队最新研报《人民币HIBOR升至8个月来新高》全文：

离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）在中秋假期后首个交易日飙升至23.68%，创近8个月来新高。今年1月22日，央行收紧离岸人民币流动性以稳定汇率，HIBOR创纪录地达到66.81%。而此次骤升发生在HIBOR于上周明显上行之后。

**背后的原因**

离岸人民币资金池在很快地萎缩。人民币贬值预期挥之不去，在香港的人民币存款已从2014年12月最高的1.0万亿元大幅减少33.5%至今年7月的6,671亿元。资金池缩小使得市场对外部冲击更加敏感——例如，当一些中资银行的人民币投放发生暂时变化的时候。

央行可能加强了在离岸市场的操作以支持人民币汇率。人民币加入SDR将于10月正式生效。为确保篮子的平稳过渡，央行需要保持人民币汇率基本稳定，而且要尽可能地缩减离岸在岸汇差以便SDR的正常运作。在此背景下，央行可能采取措施收紧离岸流动性以遏制做空人民币。

**会持续多久？**

这么高位的离岸人民币拆借利率可能是短暂的。如果离岸市场的资金成本长时间维持在20%以上，这将吸引大规模套利行为，尤其考虑到仍然较低的在岸货币市场利率。而且，这将显着影响离岸人民币市场的发展。

但在未来两个月，离岸人民币利率的波动性可能加大。在人民币正式加入SDR篮子之前，中国可能不会允许人民币汇率出现大幅波动。我们进一步认为，所谓中国在SDR新篮子生效后将放任人民币贬值的观点也是一种误读。

作为IMF的第三大股东和新的SDR货币发行国，中国有必要保持汇率政策的稳定和透明以增强政策可信度。我们认为下半年人民币汇率将在相对窄幅的区间内波动。随着央行更频繁地进行市场干预以对冲不同的冲击，汇率稳定必将意味着利率的更多波动。(完)