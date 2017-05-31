香港4月末人民币存款为5280亿元 七个月内首度回升

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布的数据显示，截至今年4月末，本地金融机构的人民币存款为5,280.03亿元，环比上升4%，为自去年9月以来首度回升。
3月底，香港的人民币存款5,072.72亿元。
金管局的数据并显示，4月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额2,682.46亿元，较3月3,120.33亿元减少14%。
香港自2009年7月6日开展跨境贸易人民币结算试点业务，为贸易企业提供多一种结算货币的选择，也助力香港发展成为离岸人民币中心。2014年12月，本地人民币存款总量录得10,036亿元的历史高位。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
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