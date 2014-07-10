拟建的粤港澳自贸区将推动人民币、港元区内自由进出

路透上海7月10日 - 中国证券报周四报导，深圳和香港合作新路径已基本确定，其中，扩大对港金融开放有望成为重点；深圳方面将在拟建的粤港澳自贸区方案中提出多项深港金融合作建议，包括推动人民币、港元在园区内自由进出。

此外，粤港澳自贸区计划允许香港投资者在园区内以人民币、港元开展资本项下的双向投资；在CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)框架下进一步扩大金融业对港开放。

支持在CEPA框架下适当降低香港金融企业在园区设立有关机构和开展金融业务的准入条件；允许园区金融机构设立离岸业务部，拓展离岸金融业务。

报导还指出，深圳前海管理局拟推出多项政策，以鼓励港企创新发展，目前正在研究设立港资企业创新发展基金的可行性。

另外，还计划对港资实行国民待遇，包括对中国公民（还可包括国有出资人）所拥有权益比例（包括直接持有和间接控制）合计超过90%的前海港资企业，在进入外商投资非禁止类产业领域时，视同民营企业管理。

对中国公民（还可包括国有出资人）直接和间接出资比例合计超过75%的前海港资创业投资企业，在投资境内注册未满3年的中小企业时，视同内资创业投资企业管理。

前海相关人士表示，如试验成功，可将港资国民待遇试验区扩展到靠近深港边境线的福田保税区、盐田综合保税区和大鹏新区；如进一步试验也成功，则有望在全国广泛推行港资国民待遇。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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