焦点：人民币在香港自由兑换 助跑沪港通更提升国际化

图为一名男子站在香港电车上的人民币符号旁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京11月12日（作者 李文科/李然） - 沪港通开通在即，香港居民每日2万元人民币的兑换上限被取消，虽然姗姗而来却也是顺理成章。不过，这绝不仅仅会便利个人客户参与沪港通，更将进一步提升人民币国际化的层次。

分析人士认为，此举相当于人民币在香港实现了自由兑换，短期可能提升对离岸人民币及相关产品需求，加重离岸人民币汇率升值压力，同时料倒逼人民币汇率形成机制朝市场化方向更进一步。

“这是一个沪港通的配套，如果兑换还有限制肯定会影响沪港通发展。这是在中国要推沪港通和资本帐户逐步对外开放情况下的一个必然选择。...对人民币本身在香港离岸市场已经实现一样的待遇了。”中银香港(2388.HK)发展规划部副总经理鄂志寰称。

她同时告诉路透，放宽限制本身不是特别大的事情，但起码在香港市场人民币的业务相当于实现了“属地化”，可按国际通行办法来管理。也就是说，香港市场对人民币业务的操作范围就已经跟美元、欧元等国际货币一致，不再有特殊额外限制，视同于国际货币。

最初设2万元的换汇限额是有一定考虑，包括热钱、资金出入等风险因素，但现在离岸市场发展到了相对成熟阶段，承受资金大规模进出的能力在上升，香港市场基础设施建设也有很大提升，流动性防御机制和风险管理体制的改善，都为放开限制提供了一个先决条件，放开后的风险是可控的。

考虑到刚刚结束的亚太经合组织（APEC）北京会议期间，包括指定境外人民币清算行等人民币国际化步伐明显加快，或昭示中国在从贸易大国向资本输出国家迈进的大背景下，人民币国际化亦已进入新阶段，也就是从贸易领域的快速发展进入更高阶段的金融领域的人民币国际化高速通道中。

“如果说前五年的发展是从贸易领域推进人民币国际化，未来五年在金融领域的人民币国际化会有明显进展，...这相对于贸易领域而言是个新阶段。”交通银行首席经济学家连平称。

他指出，中国推进人民币国际化与中国提出的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)对外开放战略以及经济结构水平是一盘棋，作为贸易大国的同时，中国又要成为资本输出大国，未来肯定需要人民币国际化的匹配，因为中国企业的境外业务、经济往来以及货币金融支付都需要人民币，这样有助于降低成本，控制风险。

而从人民币国际化的角度来看，他认为，货币能不能真正成为国际货币关键不是看它在贸易领域的使用，而是在金融领域的使用，只有能够在金融领域广泛被使用并占到比较高的比例，才是真正的国际化，因此人民币国际化还需要很长的时间。

在本周初中国证监会宣布沪港通下周一（17日）启动后，香港金融管理局周三称，自17日起取消居民每日2万元人民币兑换上限，以便利居民参与沪港通及其他人民币金融产品交易。

**便利沪港通**

相较于即将开启的沪港通，中国多年前已经允许机构投资者通过QFII投资境内A股市场，香港金管局此次取消换汇限额实质上为普通居民通过沪港通北上投资提供便利。

“我们觉得比较重要的是2万块上限，...尤其是散户这一块，买人民币投资沪港通会容易很多，否则一天两万块、一天两万块，很快就没有办法满足他们一次性参与沪港通的潜在需求。”汇丰银行驻香港高级亚洲货币策略师王菊说。

她并认为，换汇条款的放宽会起到宽松的作用，香港居民可以一次性换汇，海外有需求的前提下，人民币也自然就会通过贸易结算的渠道流出来。有这个渠道在，人民币资金在海外市场、在香港的增长会再次提速，这些流动性能够支撑沪港通的发展。

连平提到，换汇上限取消的确是政策放松，短期可能带来人民币需求的快速提升，如果是这样的话，人民币在海外的汇率会比较坚挺，因为沪港通亦拓宽了离岸人民币作为资产货币的使用空间。

但从资本流动的角度来看，短期内香港人民币的总量是相对稳定的，不可能大幅增加，因为离岸人民币绝大多数是要通过贸易的通道。

中信证券国际证券经纪业务主管尚巍也提到，目前还没有看到很明显、很多大量的客户来开户，但有接到询问，询问的话也是以现有的客户居多。可能的原因是过去这么多年，如果客户真的对A股有兴趣，可能已经用不同的方式参与了。

投行汇丰最新发布报告称，香港取消居民兑换人民币限额，有助本地离岸人民币资金池进一步扩大和开发出更多人民币投资产品。

**短期施压人民币升值**

2万元换汇限额一举取消，令香港个人客户搭上沪港通的风车，有了更多资产安排的选择，也将更利于离岸人民币市场的继续发展。从短期看，离岸人民币的需求料集中上升，进而可能推升离岸人民币汇率水平。

而考虑到沪港通设定总量控制，其规模无论对中国股市还是对在岸的人民币长期汇率影响都相对有限；不过考虑到在岸人民币汇率在贸易顺差等推动下最近持续升值，且市场普遍预期沪港通开通后海外市场对国内A股需求更大，因此沪港通的开通可能在短期加重人民币升值压力。

“香港是比较成熟的市场，即使放开换汇，规模放松有预期，也不会有太大的压力，它的市场上有多元化的思维判断，市场的分歧通常在成熟市场上是比较大的，应也不至于带来很大的升值压力的推动。”连平指出。

中国社科院世经政所副研究员肖立晟亦指出，取消限额的影响目前来看应该不会有太大冲击，总体看，人民币汇率的波动权还是央行的中间价干预上，通过中间价的预期管理来管制人民币汇率波动，反向冲击对在岸的汇率的影响不会太大，而且总量是有控制的。

沪港通试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

对于取消兑换限额会否触发大量存款转移至人民币，金管局总裁陈德霖亦称，这要视乎居民对人民币作为资产配置和投资工具的需求，沪港通容许居民购买内地A股，对人民币兑换需求增加，但预计人民币存款将会出现温和增长。

不过，由于取消换汇额度以及沪港通的开通，离岸人民币市场对在岸汇率的影响力相对增强，央行通过中间价影响汇率波动的能力可能会受到一定的削弱，而这对于人民币汇率形成的市场化而言则是更进一步。

连平亦强调，香港离岸人民币池子中的人民币规模短期内不会大幅增加，不过需要关注的是，中国A股如果持续平稳上升态势，未来一段时间中国确实会面临资本流入的压力。

因近两个月中国对香港、台湾、韩国和东盟的出口异常增长，引发市场对虚假贸易上升以获得资本流入的猜测，显示境外资本流入中国投资中国A股市场的冲动。

人民币兑美元即期汇率今年下半年便启动一轮震荡升值，截止目前已升值近2%。国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，已连续第四个月回升，增速较前月的1.62%明显加快；名义有效汇率则继续创历史新高。（完）

（北京中文部张晓翀对本文亦有贡献）

(审校 张喜良)

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