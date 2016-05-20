首批人民币购售境外参加行入市利于收窄两地汇差--中银香港

路透上海5月20日 - 中国央行周五起放行首批人民币购售业务境外参加行进入银行间外汇市场，中银香港(2388.HK)认为，此举有利于增强离岸、在岸市场的汇率互动，收窄两地汇差，增加银行间外汇市场交易主体多元化。

中银香港策略员孔玲指出，央行扩大合格境外主体参与在岸市场交易，有利于提高银行间外汇市场的深度和广度，从而进一步推动人民币的国际化进程。

首批入市的六家人民币购售业务境外参加行入市后将通过交易中心交易系统参与人民币外汇即期及衍生品交易。

孔玲表示，此次政策落地实施，香港及海外参加行在原有境外清算行和境内代理行渠道的基础上增加了新的人民币兑换渠道，将会更加便利海外参加行开展相关业务。同时，中银香港作为清算行会持续为广大参加行提供人民币购售服务。

所谓人民币购售业务是指境外参加行在境内代理行（境内具有结算代理资格的银行）或海外清算行（比如中行香港，工行新加坡）购买人民币或售出人民币，为满足海外客户的人民币购买及卖出需求。

人民币购售业务交易品种包括即期、远期、掉期和期权，境外主体应在人民币购售业务项下依法合规参与银行间外汇市场交易。（完）