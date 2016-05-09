人民币中港汇差波幅扩大可能显示资金外流压力--招商证券

路透北京5月9日 - 中国招商证券最新报告称，其编制的招商外汇供求强弱指标和内地香港资金流向指标在5月第一周均出现明显回落，显示新增外汇占款和银行结售汇差额走势恶化，国内资金外流压力可能正在加大。

题为国际资本与国内流动性监测周报的报告指出，1月以来央行加强了对离岸人民币市场的控制，CNY对CNH引导作用大幅提高，内地香港市场人民币汇差明显收窄。然而，上周人民币汇差波幅较此前明显扩大。去年811 汇改以来的经验表明，汇差扩大往往伴随着资金外流和贬值压力。

与此同时，周边经济体国际资金流动也出现恶化迹象。上周香港汇率明显走弱，收于7.758，当周贬值30bp。韩国、印度国际资金流入规模下降，台湾出现巨量资金流出。

受此影响，尽管美元指数较为疲弱，但是上周亚洲货币指数明显下跌，跌幅达到0.9%，大致相当于1月第1周的跌幅。

报告指出，由于4月美国非农就业数据不及预期，美联储上半年加息概率进一步走低，发达经济体货币政策仍较为友好。然而，4月中下旬以来，人民币中间价波动性明显上升，这并未对国内股票和债券市场造成太大影响。不过，从上周的情况看，境外市场对中间价波动更为敏感，国际资金可能对此已有所反应。

报告并称，上周人民币兑美元CNY收于6.5020，贬值165bp。尽管811 汇改后央行通过不同手段降低美元兑人民币汇率的影响，但最近美元指数出现较大起伏仍是中间价过去两周“上蹿下跳”的核心因素。（完）