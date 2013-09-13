人民币占香港外汇交易额比例上升不代表港元被边缘化--金管局

* 港人对港元信心毋庸置疑，港元未被边缘化

* 香港为人民币离岸中心，金融交易将日趋活跃

* 仅凭外汇交易量变动而认为港元边缘化非正解

路透香港9月13日 - 面对人民币的外汇交易量和其占香港外汇交易总额的比例上升势头，“港元被边缘化”的忧虑乍起，香港金融管理局总裁陈德霖周五针对此撰文评论道，香港市民对港元的信心是无庸置疑的，港元并未被边缘化。

他在刊登在香港金管局网站的文章“港元外汇交易量与港元边缘化”中称，随着香港逐渐发展为人民币离岸中心，可预期香港以人民币和其他外币进行的金融交易将会日趋活跃，但这并不代表港元正在被边缘化，大家不必过虑。

“若单凭外汇市场交易量的变动而认为港元正被边缘化，是不全面的见解。”陈德霖文中指出。

上周国际结算银行公布一项调查显示，香港的人民币兑外币交易量在过去三年大幅增长，已占市场交易总额的17.8%，相当接近港元兑外币交易的18.2%的份额。

而香港的外汇交易及场外利率衍生工具的平均每日成交金额由2010年4月份的2,560亿美元，增加18.2%至2013年4月份的3,025亿美元。

陈德霖表示，此现象主要反映香港的离岸人民币市场正迅速发展，带动了本地的人民币外汇交易。有评论认为这发展可能显示港元正被人民币边缘化，担心背后忽略了一些香港作为国际金融中心的特点。

他认为，香港作为一个国际金融中心，港元在外汇交易的增幅与自身实体经济的増长应大致同步。但在其他货币交易方面，则可以录得较快的发展，尤其在人民币与外币的交易。

“香港作为全球最大的人民币离岸中心，过去几年发展迅速，所以人民币的外汇交易量和其占香港外汇交易总额的比例不断上升，是值得香港人引以为荣的，并不代表港元正在被边缘化。”陈德霖表示。

他并建议可参考其他本土经济规模不大，但是国际金融中心的情况。如在伦敦，英镑兑外币交易只占伦敦外汇交易总额14%，而在新加坡，新加坡元兑外币交易亦只占新加坡外汇交易总额的8.2%。

陈德霖强调，其实一只货币在本土是否被边缘化，主要是取决于当地居民对该货币的信心，即是他们是否愿意继续使用它作为交易和保值的工具，“在这方面，香港市民对港元的信心是无庸置疑的。”

自2008年底以来，香港银行体系的人民币存款随其业务发展而大幅增长11倍，至今年七月底的6,950亿人民币，约占整体存款的10%。但期内港元存款亦增加38%至41,790亿港元，而其占银行整体存款的比率，仍一直维持在过去二、三十年的平均50%左右的水平。

陈德霖认为，上述数据反映了港元存款并未因为人民币存款增长而出现流失。香港作为国际金融中心，本港银行体系的外币存款一直约占整体存款的一半，与其他国际金融中心如英国和新加坡的情况相若。

此外，港元作为香港日常交易的货币，在过去十二年的需求有增无减。纵使现在电子转账和支付的使用越来越普遍，港元现钞的流通量仍从2001年底的1,080亿港元，增长至2012年底的2,920亿港元，而其占本地生产总值的比率，期内亦从8%上升至14%，这充分证明港元作为交易和支付货币完全没有被边缘化的迹象。

陈德霖认为，港元现钞占本地生产总值的比率高于其他国际金融中心如英国和新加坡（分别约为4%和8%），这很大程度上反映港元外部需求强劲，预计这主要是香港和内地经济日益融合，内地居民对港元现钞有所需求。

他在文中最后强调，外汇交易只是众多金融活动中的其中一种，外汇市场交易量并不能完全代表一个国际金融中心的整体竞争力和地位，大家在解读有关数据时应留意这点。(完)

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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