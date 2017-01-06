香港《经济日报》：人民币离岸守卫战 彰显港功能

（1月6日社评）

中央狠打汇率保卫战，昨将本港离岸人民币隔夜拆息挟高至150厘，令离岸人民币升破6.79，在岸拆息相对平稳，凸显本港防火墙作用。今年人民币汇战难息，本港市场参与者要作好准备。

元旦过后，中央续加力扞卫人民币汇价，既对内收紧外汇管理如严限个人境外用汇，对外更抽紧离岸市场人民币流动性，效果立竿见影，本港人民币隔夜拆息昨暴升，收报38厘，市传更一度高见150厘，刺激离岸人民币兑美元飈升近800点子，升破6.79关口。

有趣的是人民币离岸拆息市场风高浪急，在岸却风平浪静，上海银行间隔夜拆息昨不升反微降4.2点子，仅报2.1厘，与香港犹如两个世界。个中凸显的就是香港在新形势的价值。

过去一段时间，当人民币把握国际金融海啸后机遇，力推国际化即主攻时，香港是人民币国际化的平台，如人民币贸易结算、境外人民币国债发行、沪港通等都藉着香港连通国际市场的优势，稳而快地发展。这段时间香港发挥市场基建，市场参与者发挥金融产品创造能力。

到人民币备受贬压，由攻转守时，即去年初及近期，香港则起着防火墙与练兵场的独特作用。虽然本港人民币市场与内地连通，但有一系列隔离措施，故即使中央大力抽紧本港人民币流动性令拆息暴升，对内地拆息市场一无影响，令中央可放心调控离岸市场，不用担心连带抽紧内地银根，挫内地金融市场与经济。

值得关注的是，中央在港对汇市并非像在内地般用行政手段，而是依市场游戏规则，抽紧流动性，此对走市场化改革的中央来说，既是新试验，累积日后内地市场继续逐步改革开放，如何应付市场变化的宝贵经验；更是为调控市场的工具与人才练兵。

对香港来说，人民币面临巨大贬值压力，很可能出现如去年般情况，即人民币资金池缩水，人民币业务下降，此是食得咸鱼抵得渴，要紧握人民币长远发展机遇所要付出的过渡期代价。惟此不代表暂无契机，因人民币承受巨大贬压，市场需要大量对冲工具减低风险，如港交所人民币期货交易昨创近1.67万张合约的新高，远高于去年单日7,220张的纪录，故业界正可有所作为。

正如本栏昨指出，人民币今年势续面对贬值重压，贬少已当赢；而市升市跌皆有机会，能把握多少看的是港人的灵活变通、眼界与创意。（完）