IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币

在今年稍后的评估中，中国料将再次努力让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的内部一篮子货币中。美国官员表示，要等IMF今年稍后就此事发布文件后再发表看法，但亚洲及G20其他国家官员则表示，与五年前的上一次评估不同，这次至少会对该问题展开积极讨论。路透