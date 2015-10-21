人民币有望纳入IMF的特别提款权篮子--汇丰

路透伦敦10月20日 - 汇丰控股周二在报告中称，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)全球储备货币的特别提款权(SDR)篮子“万事俱备”。

这一报告是由汇丰首席策略师Paul Mackel撰写的；下月IMF内部将讨论是否将人民币纳入SDR篮子。

英国及20国集团(G20)的其他成员国都在努力成为中国的金融合作伙伴，已对将人民币纳入SDR篮子发出正面声音。银行家称，若果真纳入，对人民币交易来说就是一个转折点。

日本一直较为谨慎。美国财政部长杰克卢今年稍早持怀疑态度，但他上月表示，只要中国执行其已承诺的改革，他对“正面评估”持开放态度。

中国就扩大人民币国际化使用采行的举措，已有稳步进展。消息人士上周告诉路透，中国央行拟于近期延长外汇交易时间，以覆盖欧洲交易时段，促进人民币的使用并助力人民币争取纳入IMF的SDR篮子。

“一些近来采取的改革措施，正适时能支持人民币争取纳入IMF的SDR篮子。”Mackel说。

“其他措施则为人民币长期在全球扮演更吃重角色奠立基础...人民币纳入IMF的SDR篮子的适当条件已万事俱备。”

中国人民币8月初贬值约3%，在全球金融市场引发轩然大波。然而他对人民币近期汇率展望持审慎态度。纳入IMF的SDR篮子或对人民币带来小量提振，但若决定暂不纳入，可能对人民币有更明显的削弱影响。

“有了纳入SDR篮子的支持，能助力对人民币的信心，由此带动自动分散投资储备金流入中国增加。”Mackel说。“但这个进程已经在发生。人民币纳入SDR可能是中性到正面的，但若是相反，则可能造成相当负面影响。”(完)