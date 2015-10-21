人民币有望纳入IMF的特别提款权篮子--汇丰

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月20日 - 汇丰控股周二在报告中称，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)全球储备货币的特别提款权(SDR)篮子“万事俱备”。
这一报告是由汇丰首席策略师Paul Mackel撰写的；下月IMF内部将讨论是否将人民币纳入SDR篮子。
英国及20国集团(G20)的其他成员国都在努力成为中国的金融合作伙伴，已对将人民币纳入SDR篮子发出正面声音。银行家称，若果真纳入，对人民币交易来说就是一个转折点。
日本一直较为谨慎。美国财政部长杰克卢今年稍早持怀疑态度，但他上月表示，只要中国执行其已承诺的改革，他对“正面评估”持开放态度。
中国就扩大人民币国际化使用采行的举措，已有稳步进展。消息人士上周告诉路透，中国央行拟于近期延长外汇交易时间，以覆盖欧洲交易时段，促进人民币的使用并助力人民币争取纳入IMF的SDR篮子。
“一些近来采取的改革措施，正适时能支持人民币争取纳入IMF的SDR篮子。”Mackel说。
“其他措施则为人民币长期在全球扮演更吃重角色奠立基础...人民币纳入IMF的SDR篮子的适当条件已万事俱备。”
中国人民币8月初贬值约3%，在全球金融市场引发轩然大波。然而他对人民币近期汇率展望持审慎态度。纳入IMF的SDR篮子或对人民币带来小量提振，但若决定暂不纳入，可能对人民币有更明显的削弱影响。
“有了纳入SDR篮子的支持，能助力对人民币的信心，由此带动自动分散投资储备金流入中国增加。”Mackel说。“但这个进程已经在发生。人民币纳入SDR可能是中性到正面的，但若是相反，则可能造成相当负面影响。”(完)
编译/审校 于春红/张若琪/杜明霞
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。