人民币即将＂入篮＂ 海外央行增持人民币需求渐增--星展

路透香港9月8日 - 星展集团周四发表报告称，人民币下月将正式成为国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的篮子货币，海外央行增持人民币作为其官方外汇储备的需求将会逐步增加，预计三年后人民币占全球外汇储备比重将上升至4%，与日圆占比相若。

报告并指，随着人民币＂入篮＂，以及全球低息的大环境下，债券投资者亦会相继增持人民币债券。

星展报告称，人民币将于10月1日起正式＂入篮＂，比重为10.92%，换言之，SDR的资金配置约为300亿美元。数据显示，外国央行可能已开始增持人民币资产，截至7月， 海外机构投资者持有的人民币资产上升至3,219亿人民币，较1月增加近三成。

＂可以肯定的是，海外央行增持人民币作为其官方外汇储备（除SDR配置之外）的需求将会逐步增加。＂报告称。

报告称，目前多个国家/地区包括瑞典、瑞士、丹麦、日本及欧元区都已实施负利率，占全球经济规模的四分之一。截至8月，负利率债券金额已突破13万亿美元，大部份为欧洲及日本国债，也有愈多的企业债。虽然美国国债孳息率仍然处于正利率区间，但庞大需求已不断推低其回报。以非美元投资者为例，扣除对冲成本后10年期美国国债的回报率已近乎零。

＂在这背景下，中国国债显得相对吸引。＂星展报告称，目前10年期中国国债孳息率高出美国国债约120个基点。

此外，中国债券与全球债券较低的相关性亦是其吸引之处。例如，在英国公投后金融市场避险情绪高涨，发达国家国债孳息率大幅下行，但财政部在公投后拍卖的点心债发行利率仍相对较高。而五年期为例，发行利率为3.25%，明显高于发达国家如美国、日本和德国的利率水平。另一方面，不断改善的监管体制、逐步降低的准入门槛亦提高了中国债券市场的吸引力。

然而，不断攀升的债务违约率将制约海外投资者对内地企业债的兴趣。今年上半年内地已经有17宗在岸市场企业债券违约事件，创出历史纪录，并且较去年全年增长了一倍还多。经济增长持续放缓将导致更多违约事件发生，特别是面对严峻过剩产能问题的传统行业。但投资者亦不宜过度悲观，与发达市场相比，中国债券市场的违约事件并不多。因此，报告认为，在风险总体可控前提下，这是市场发展趋向成熟的必经阶段。（完）