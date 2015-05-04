人民币接近被IMF宣布估值合理 为逾10年来首见--华尔街日报

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透5月3日 - 据华尔街日报周日报道，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。
华尔街日报报道称，IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
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路透香港5月8日 - 香港交易及结算所本周料将揭示前海商品交易平台的更多细节，港交所希望通过这一具有里程碑意义的举措，在中国大陆牢牢站稳脚跟。
路透上海5月9日 - 随着越来越多的外资投资机构在中国成立外商独资公司并从事私募基金管理业务后，美国证券托管结算公司（DTCC）周二宣布，即日起，在中国运营的外商独资企业将可以通过DTCC旗下的Omgeo CTM中央交易管理平台完善其私募基金管理业务。