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中国财经 | 2015年 5月 4日 星期一 09:53 BJT

人民币接近被IMF宣布估值合理 为逾10年来首见--华尔街日报

路透5月3日 - 据华尔街日报周日报道，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。

华尔街日报报道称，IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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