中国外汇交易中心人民币汇率指数上月均现贬值 CFETS指数跌至94.33

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周四公布，8月末的CFETS人民币汇率指数为94.33，较上月末贬值1.06%；CFETS同时公布的BIS篮子和SDR篮子的月末指数分别为95.04和95.11，较上月末分别贬值1.10%和贬值0.92%。
该数据和昨日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
人民币兑美元即期上月贬值0.35%，同期美元指数升值0.51%。为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，外汇交易中心按周和按月公布人民币汇率指数。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。