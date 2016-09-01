中国外汇交易中心人民币汇率指数上月均现贬值 CFETS指数跌至94.33

路透上海9月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周四公布，8月末的CFETS人民币汇率指数为94.33，较上月末贬值1.06%；CFETS同时公布的BIS篮子和SDR篮子的月末指数分别为95.04和95.11，较上月末分别贬值1.10%和贬值0.92%。