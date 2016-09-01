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中国财经 | 2016年 9月 1日 星期四 09:00 BJT

中国外汇交易中心人民币汇率指数上月均现贬值 CFETS指数跌至94.33

路透上海9月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周四公布，8月末的CFETS人民币汇率指数为94.33，较上月末贬值1.06%；CFETS同时公布的BIS篮子和SDR篮子的月末指数分别为95.04和95.11，较上月末分别贬值1.10%和贬值0.92%。

该数据和昨日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

人民币兑美元即期上月贬值0.35%，同期美元指数升值0.51%。为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，外汇交易中心按周和按月公布人民币汇率指数。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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