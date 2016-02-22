跨境人民币指数去年12月转升 今年国际化料续提升--中行

路透上海2月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)日前发布报告指，去年12月中行跨境人民币指数（CRI）小幅升至276点，结束此前连续三个月下跌，全年看亦实现小幅增长；预计今年人民币国际化程度料将继续提升。

报告指出，12月当月人民币在经常项目和直接投资项下的结算量实现同比和环比的双增长；但人民币净流出规模较11月有所扩大，全月人民币净流出2,433亿元；另外离岸人民币市场流动性仍显紧张，香港银行体系人民币存款余额降至8,511亿元的全年低点。

从全年看，2015年CRI指数仍录得17.45%的升幅，1-8月CRI指数震荡走高，8月达到310点全年高点。之后受境内外市场人民币汇率、利率波动，美联储加息，经济下行压力加大等多重因素的影响出现较大回落。

人民币的国际支付地位不断巩固，投资储备等国际货币职能日益显现。2015年全年，人民币基本稳定在第五大支付货币地位。人民币在境外地区的使用不断拓展，与中国央行签署双边本币互换协议的国家和地区达到 33个，总金额超过3.1万亿元。人民币已进入50家境外货币当局的储备资产，随着人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）一篮子货币，势必发挥更为重要的国际储备职能。

报告并指出，经历了几年的快速增长后，人民币国际化的增速逐步放缓。近期在岸和离岸市场汇率波动较为频繁，离岸市场人民币流动性趋紧，境内外人民币的汇差明显，利率甚至出现倒挂。

“这些都是人民币国际化向纵深发展过程中的一些正常现象。”报告称。

展望2016年，报告认为，人民币国际化仍将主要沿着“人民币资本项目可兑换”和“金融市场的双向开放”而有序推进，并随着自贸区、“一带一路”等国家战略的深化而不断发展，人民币的国际认可度和跨境使用将提升到更高层次。（完）

报告全文详见中国银行官网：here