路透测算的CFETS人民币汇率指数重返95关口 创三周新高

路透上海7月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.77%，SDR篮子指数跌3.05%，BIS指数跌5.56%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.6872 74

欧元EURCNY=PBOC 7.3687 153

日圆JPYCNY=PBOC 6.2376 807

港元HKDCNY=PBOC 0.8622 9.7

英镑GBPCNY=PBOC 8.8583 -716

澳元AUDCNY=PBOC 4.9954 366

新西兰元NZDCNY=PBOC 4.6611 609

新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9232 253

瑞郎CHFCNY=PBOC 6.7779 229

加元CADCNY=PBOC 5.117 208

林吉特CNYMYR=PBOC 0.6007 47.6

卢布CNYRUB=PBOC 9.5361 539

泰铢CNYTHB=CFXS 5.2447 178

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.24，较上日微升0.33%；RXY全球在岸人民币指数报95.98，较上日微升0.20%；RXY参考离岸人民币指数报96.18，较上日微升0.35%；RXY参考在岸人民币指数报95.93，较上日微升0.22%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）