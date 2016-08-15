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中国财经 | 2016年 8月 15日 星期一 09:54 BJT

路透测算的人民币汇率指数全部反弹 BIS指数重返95关口

路透上海8月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.54%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.643 113

欧元EURCNY=PBOC 7.4147 -103

日圆JPYCNY=PBOC 6.5571 -311

港元HKDCNY=PBOC 0.8565 14

英镑GBPCNY=PBOC 8.5745 455

澳元AUDCNY=PBOC 5.0829 328

新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7761 193

新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9343 138

瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8117 109

加元CADCNY=PBOC 5.1226 18

林吉特CNYMYR=PBOC 0.6051 58

卢布CNYRUB=PBOC 9.8219 1475

泰铢CNYTHB=CFXS 5.2356 60

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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