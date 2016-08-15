路透测算的人民币汇率指数全部反弹 BIS指数重返95关口

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透上海8月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.54%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.643 113
欧元EURCNY=PBOC 7.4147 -103
日圆JPYCNY=PBOC 6.5571 -311
港元HKDCNY=PBOC 0.8565 14
英镑GBPCNY=PBOC 8.5745 455
澳元AUDCNY=PBOC 5.0829 328
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7761 193
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9343 138
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8117 109
加元CADCNY=PBOC 5.1226 18
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6051 58
卢布CNYRUB=PBOC 9.8219 1475
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2356 60
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
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