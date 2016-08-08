路透测算的人民币汇率指数两跌一平 CFETS指数守稳94.72

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海8月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平与上日的94.72；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.32。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌6.29%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6615 -209
欧元EURCNY=PBOC 7.3816 105
日圆JPYCNY=PBOC 6.5217 383
港元HKDCNY=PBOC 0.859 -27.9
英镑GBPCNY=PBOC 8.7116 31
澳元AUDCNY=PBOC 5.0687 29
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7409 250
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9407 94
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.7937 250
加元CADCNY=PBOC 5.0521 461
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6044 -17.7
卢布CNYRUB=PBOC 9.834 -1096
泰铢CNYTHB=CFXS 5.259 70
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.33，较上日微升0.18%；RXY全球在岸人民币指数报95.45，较上日微升0.41%；RXY参考离岸人民币指数报95.42，较上日微升0.16%；RXY参考在岸人民币指数报95.54，较上日微升0.39%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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