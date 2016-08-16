路透测算的人民币汇率指数两跌一升 CFETS指数微跌至94.58

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.30%，SDR篮子指数跌2.99%，BIS指数跌6.62%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6305 125
欧元EURCNY=PBOC 7.4166 -19
日圆JPYCNY=PBOC 6.5522 49
港元HKDCNY=PBOC 0.8549 16.8
英镑GBPCNY=PBOC 8.5437 308
澳元AUDCNY=PBOC 5.089 -61
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7829 -68
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9395 -52
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8156 -39
加元CADCNY=PBOC 5.129 -64
林吉特CNYMYR=PBOC 0.601 -40.8
卢布CNYRUB=PBOC 9.6508 -1711
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2169 -187
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.96，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数报94.82，较上日微跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数报95.18，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民币指数报95.04，较上日微跌0.03%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。