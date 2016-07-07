路透测算人民币汇率三个指数均续下跌 CFETS和BIS指数再刷新低

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月7日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数继续微跌0.18%至94.25，刷新纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.42，亦创纪录新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.47%，BIS指数跌6.18%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.682 37
EURCNY=PBOC 7.4118 -277
JPYCNY=PBOC 6.614 -118
HKDCNY=PBOC 0.8613 3.8
GBPCNY=PBOC 8.6248 399
AUDCNY=PBOC 5.0216 -518
NZDCNY=PBOC 4.764 -44
SGDCNY=PBOC 4.9496 -90
CHFCNY=PBOC 6.8533 -128
CADCNY=PBOC 5.1551 -148
CNYMYR=PBOC 0.6008 11.9
CNYRUB=PBOC 9.6123 -140
CNYTHB= 5.2629 -500
全球汇市方面，日圆周四亚市早盘走坚，英镑受英国公投退欧影响下挫。周三日本财务省官员称正在密切关注汇市动向，包括市场走势背后是否有投机性因素。
美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。