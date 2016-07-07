路透测算人民币汇率三个指数均续下跌 CFETS和BIS指数再刷新低

路透上海7月7日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数继续微跌0.18%至94.25，刷新纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.42，亦创纪录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.47%，BIS指数跌6.18%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.682 37

EURCNY=PBOC 7.4118 -277

JPYCNY=PBOC 6.614 -118

HKDCNY=PBOC 0.8613 3.8

GBPCNY=PBOC 8.6248 399

AUDCNY=PBOC 5.0216 -518

NZDCNY=PBOC 4.764 -44

SGDCNY=PBOC 4.9496 -90

CHFCNY=PBOC 6.8533 -128

CADCNY=PBOC 5.1551 -148

CNYMYR=PBOC 0.6008 11.9

CNYRUB=PBOC 9.6123 -140

CNYTHB= 5.2629 -500

全球汇市方面，日圆周四亚市早盘走坚，英镑受英国公投退欧影响下挫。周三日本财务省官员称正在密切关注汇市动向，包括市场走势背后是否有投机性因素。

美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）