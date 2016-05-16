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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 10:43 BJT

CFETS人民币汇率三个篮子指数均结束连跌暂时企稳

路透上海5月16日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(13日)的CFETS人民币汇率指数为96.98，较前周低点反弹0.38%，结束六连跌，但较2014年底仍下跌3.02%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.11和96.29，较前周分别回升0.36%和0.21%，较2014年底则分别贬值1.89%和3.71%。

上周人民币兑美元续跌0.27%，而美元指数则回升0.77%，升幅小于前周的0.87%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.85%，而美元指数累计上涨4.81%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn

(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良)

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