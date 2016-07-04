路透测算周一CFETS人民币汇率指数为94.71 与BIS指数均续创新低

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透上海7月4日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数微跌0.17%至94.71；SDR篮子指数微跌至95.61，BIS篮子指数微跌至95.71。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.17%，SDR篮子指数跌3.27%，BIS指数跌5.90%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6472 24
EURCNY=PBOC 7.399 -194
JPYCNY=PBOC 6.4813 -356
HKDCNY=PBOC 0.8568 1.8
GBPCNY=PBOC 8.8327 360
AUDCNY=PBOC 4.9631 -108
NZDCNY=PBOC 4.768 -239
SGDCNY=PBOC 4.9396 -33
CHFCNY=PBOC 6.8232 -133
CADCNY=PBOC 5.1477 -170
CNYMYR=PBOC 0.5995 -17.8
CNYRUB=PBOC 9.5909 -108
CNYTHB= 5.2685 -173
全球汇市方面，澳元周一亚洲时段盘初开局动荡，因澳洲政治不确定性增加，同时全球对英国退出欧盟的不安情绪消退，带动英镑和其他主要货币趋稳。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。