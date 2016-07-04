路透测算周一CFETS人民币汇率指数为94.71 与BIS指数均续创新低

路透上海7月4日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数微跌0.17%至94.71；SDR篮子指数微跌至95.61，BIS篮子指数微跌至95.71。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.17%，SDR篮子指数跌3.27%，BIS指数跌5.90%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6472 24

EURCNY=PBOC 7.399 -194

JPYCNY=PBOC 6.4813 -356

HKDCNY=PBOC 0.8568 1.8

GBPCNY=PBOC 8.8327 360

AUDCNY=PBOC 4.9631 -108

NZDCNY=PBOC 4.768 -239

SGDCNY=PBOC 4.9396 -33

CHFCNY=PBOC 6.8232 -133

CADCNY=PBOC 5.1477 -170

CNYMYR=PBOC 0.5995 -17.8

CNYRUB=PBOC 9.5909 -108

CNYTHB= 5.2685 -173

全球汇市方面，澳元周一亚洲时段盘初开局动荡，因澳洲政治不确定性增加，同时全球对英国退出欧盟的不安情绪消退，带动英镑和其他主要货币趋稳。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）