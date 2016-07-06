路透测算人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数再刷记录新低

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透上海7月6日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数续微跌0.06%至94.42，继续刷新纪录新；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.56。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.46%，SDR篮子指数跌3.39%，BIS指数跌6.05%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6857 -263
EURCNY=PBOC 7.3841 320
JPYCNY=PBOC 6.6022 -1036
HKDCNY=PBOC 0.8617 -33.3
GBPCNY=PBOC 8.6647 1761
AUDCNY=PBOC 4.9698 410
NZDCNY=PBOC 4.7596 425
SGDCNY=PBOC 4.9406 51
CHFCNY=PBOC 6.8405 179
CADCNY=PBOC 5.1403 335
CNYMYR=PBOC 0.5996 11.1
CNYRUB=PBOC 9.6263 141
CNYTHB= 5.3129 507
全球汇市方面，英镑周三早盘创出31年新低，走势再度转差，成为两周前英国公投决定退欧之后，市场表现出失灵的首批迹象之一。
金融蔓延忧虑蔓延促使投资者涌向公债，推动指标10年期美债收益率触及1.357%的纪录低位。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。