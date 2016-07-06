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中国财经 | 2016年 7月 6日 星期三 10:07 BJT

路透测算人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数再刷记录新低

路透上海7月6日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数续微跌0.06%至94.42，继续刷新纪录新；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.56。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.46%，SDR篮子指数跌3.39%，BIS指数跌6.05%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6857 -263

EURCNY=PBOC 7.3841 320

JPYCNY=PBOC 6.6022 -1036

HKDCNY=PBOC 0.8617 -33.3

GBPCNY=PBOC 8.6647 1761

AUDCNY=PBOC 4.9698 410

NZDCNY=PBOC 4.7596 425

SGDCNY=PBOC 4.9406 51

CHFCNY=PBOC 6.8405 179

CADCNY=PBOC 5.1403 335

CNYMYR=PBOC 0.5996 11.1

CNYRUB=PBOC 9.6263 141

CNYTHB= 5.3129 507

全球汇市方面，英镑周三早盘创出31年新低，走势再度转差，成为两周前英国公投决定退欧之后，市场表现出失灵的首批迹象之一。

金融蔓延忧虑蔓延促使投资者涌向公债，推动指标10年期美债收益率触及1.357%的纪录低位。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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