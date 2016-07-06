路透测算人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数再刷记录新低

路透上海7月6日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数续微跌0.06%至94.42，继续刷新纪录新；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.56。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）