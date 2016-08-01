中国外汇交易中心人民币汇率指数上周两升一平 反弹力度趋缓

路透上海8月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(29日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.15%至95.34，较2014年底则仍下跌4.66%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.1和95.99，较前周分别上涨0.03%和与前周持平，2014年底则分别下跌3.90%和下跌4.01%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.23%，而美元指数上周大跌1.99%，因上周美国公布的二季度GDP数据明显不及预期，而稍早前日本央行的宽松规模亦低于市场预期，导致美元指数大跌，日圆大幅反弹；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.77%，而美元指数则累计上涨5.83%。

另外外汇交易中心还发布了三个汇率指数的月度涨幅，其中CFETS人民币汇率指数较上月末升值0.34%。BIS货币篮子、SDR货币篮子指数，较上月末分别升值0.01%和升值0.24%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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