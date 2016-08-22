路透测算的人民币汇率指数均创纪录新低 CFETS指数首破94关口

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.33%至93.89；SDR篮子指数微跌至94.88，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均创2014年有记录以来新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.98%，SDR篮子指数跌4.01%，BIS指数跌7.05%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6652 -441
欧元EURCNY=PBOC 7.5204 -83
日圆JPYCNY=PBOC 6.6269 -175
港元HKDCNY=PBOC 0.8596 -56.4
英镑GBPCNY=PBOC 8.7043 81
澳元AUDCNY=PBOC 5.0699 106
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8279 -94
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9375 47
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.9329 27
加元CADCNY=PBOC 5.1652 114
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6023 10.2
卢布CNYRUB=PBOC 9.6083 -6
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2392 241
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.74，较上日微升0.21%；RXY全球在岸人民币指数报94.75，较上日微升0.18%；RXY参考离岸人民币指数报94.67，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数报94.68，较上日微升0.15%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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