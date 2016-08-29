外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升 CFETS指数再刷新低

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海8月29日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(26日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.05%至94.06，较2014年底则仍下跌5.94%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.73和94.97，较前周分别上涨0.03%和下跌0.23%，较2014年底则分别下跌5.27%和下跌5.03%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期跌0.28%，而美元指数上周大升1.12%，因上周市场都在等待美联储主席叶伦周五杰克森霍尔年会讲话，加息预期提振美元指数，但周五美指大涨时人民币已经接近收盘，因此更多直接影响会显现在本周；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.97%，而美元指数则累计上涨5.87%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。