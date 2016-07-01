版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 1日 星期五 11:45 BJT

6月末CFETS人民币汇率指数95.02 当月贬值2.19%--外汇交易中心

路透北京7月1日 - 中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末贬值2.19%。

刊登在中国外汇交易中心网站的新闻稿称，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2016年6月30日上述两个指数分别为96.09和95.76，较上月末分别贬值2.39%和贬值0.47%。

此前，路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐