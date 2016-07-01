6月末CFETS人民币汇率指数95.02 当月贬值2.19%--外汇交易中心

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末贬值2.19%。
刊登在中国外汇交易中心网站的新闻稿称，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2016年6月30日上述两个指数分别为96.09和95.76，较上月末分别贬值2.39%和贬值0.47%。
此前，路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。