6月末CFETS人民币汇率指数95.02 当月贬值2.19%--外汇交易中心

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载

路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。