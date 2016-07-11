路透测算人民币汇率指数两跌一升 CFETS和BIS指数再探新低

路透上海7月11日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.2，刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微跌至95.33，BIS指数亦刷新纪录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.27%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6843 10

EURCNY=PBOC 7.3829 149

JPYCNY=PBOC 6.635 -5

HKDCNY=PBOC 0.8616 0.9

GBPCNY=PBOC 8.6525 -185

AUDCNY=PBOC 5.0515 -402

NZDCNY=PBOC 4.8764 -376

SGDCNY=PBOC 4.9642 -94

CHFCNY=PBOC 6.7988 318

CADCNY=PBOC 5.118 255

CNYMYR=PBOC 0.599 -22.3

CNYRUB=PBOC 9.5739 -603

CNYTHB= 5.2614 -46

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周一小幅上涨，因股市上涨之际风险偏好升温，但上周五的美国非农就业数据强化了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)短期内不会升息的预期，从而抑制了美元的中长期走势。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）