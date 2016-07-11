路透测算人民币汇率指数两跌一升 CFETS和BIS指数再探新低

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月11日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.2，刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微跌至95.33，BIS指数亦刷新纪录新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.27%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6843 10
EURCNY=PBOC 7.3829 149
JPYCNY=PBOC 6.635 -5
HKDCNY=PBOC 0.8616 0.9
GBPCNY=PBOC 8.6525 -185
AUDCNY=PBOC 5.0515 -402
NZDCNY=PBOC 4.8764 -376
SGDCNY=PBOC 4.9642 -94
CHFCNY=PBOC 6.7988 318
CADCNY=PBOC 5.118 255
CNYMYR=PBOC 0.599 -22.3
CNYRUB=PBOC 9.5739 -603
CNYTHB= 5.2614 -46
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周一小幅上涨，因股市上涨之际风险偏好升温，但上周五的美国非农就业数据强化了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)短期内不会升息的预期，从而抑制了美元的中长期走势。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。