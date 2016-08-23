路透测算的人民币汇率指数续创新低 CFETS指数跌至93.86

路透上海8月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.76，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均续创2014年有记录以来新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.01%，SDR篮子指数跌4.13%，BIS指数跌7.06%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.6586 66

欧元EURCNY=PBOC 7.5379 -175

日圆JPYCNY=PBOC 6.6404 -135

港元HKDCNY=PBOC 0.8588 8.4

英镑GBPCNY=PBOC 8.7475 -432

澳元AUDCNY=PBOC 5.0825 -126

新西兰元NZDCNY=PBOC 4.852 -241

新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9292 83

瑞郎CHFCNY=PBOC 6.9202 127

加元CADCNY=PBOC 5.1499 153

林吉特CNYMYR=PBOC 0.6026 3.9

卢布CNYRUB=PBOC 9.7341 1258

泰铢CNYTHB=CFXS 5.2025 -367

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.71，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数报94.51，较上日微跌0.22%；RXY参考离岸人民币指数报94.67，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民币指数报94.46，较上日微跌0.16%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）