路透测算的人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数脱离记录新低

路透上海7月12日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.27，脱离记录新低；SDR篮子指数微跌至95.4，BIS篮子指数微升至95.34。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.61%，SDR篮子指数跌3.48%，BIS指数跌6.27%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.695 -107

欧元EURCNY=PBOC 7.4028 -199

日圆JPYCNY=PBOC 6.5318 1032

港元HKDCNY=PBOC 0.863 -13.4

英镑GBPCNY=PBOC 8.6977 -452

澳元AUDCNY=PBOC 5.0483 32

新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8424 340

新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9576 66

瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8144 -156

加元CADCNY=PBOC 5.1025 155

林吉特CNYMYR=PBOC 0.5944 -45.9

卢布CNYRUB=PBOC 9.5709 -30

泰铢CNYTHB=CFXS 5.2477 -137

全球汇市方面，日圆兑美元周二徘徊在一周低点附近，此前日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，包括可能进一步宽松货币政策。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数.RXYH最新报95.23，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数.RXYY报95.27，较上日微升0.07%；RXY参考离岸人民币指数.RXYRH报95，较上日微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数.RXYRY报95.04，较上日微升0.05%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）