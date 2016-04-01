3月人民币汇率CFETS指数跌1.5% 创公布来最低水平

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。
另外参考BIS货币篮子人民币汇率指数为99.08，较上月末贬值1.97%，亦创下该指数公布来最低水平，该指数较2014年底贬值0.92%；SDR货币篮子计算的人民币汇率指数为97.61，较上月末贬值0.62%，较2014年底累计贬值2.39%。
2月29日三个人民币汇率指数分别为99.63,101.06和98.23。
上月人民币兑美元升值1.14%，至三个半月新高；而上月美元指数.DXY大跌3.69%，维持在五个月低点。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.08%，而美元指数累计上涨4.79%。
外汇交易中心除了每周一公布上周五的三个汇率指数的变动情况外，还会在每月终了公布当月月末汇率指数，方便从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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