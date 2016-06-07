（修正）人民币汇率三个指数周二均创发布来新低--路透测算

(修正标题及内文中不准确表述)

路透北京6月7日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日下跌0.23%，创指数发布来新低。

另外路透测算的SDR篮子指数亦跌0.16%至95.64；BIS篮子指数跌0.24%至97.30，与SDR篮子指数亦创发布来的新低。

今年以来，CFETS人民币汇率指数累计下跌4.68%，SDR篮子指数累计下跌3.24%，BIS指数累计下跌4.33%。

中国人民币兑美元中间价为6.5618元，较上日中间价贬值121点，同时人民币对欧元中间价亦贬值122点，虽然人民币对日圆中间价大幅回升，但仍无法抵消前两个货币下跌的影响。

中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）