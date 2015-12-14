焦点：人民币汇率指数意在淡化贬值预期 对美元弹性上升可倒逼企业避险

路透上海12月14日（作者 张金栋） - 人民币汇率参考的“一篮子货币”权重上周五在中国外汇交易中心公布，此举意在淡化市场过分关注人民币对美元贬值走势，作为央行管理汇率的新工具，亦可为人民币对美元名义汇率弹性进一步上升提供更多支持；当然企业若要跟上形势，也应更积极管理外汇风险。

分析人士也指出，在当前美元在贸易、结算、计价等还是占据绝对大头的情况下，推出人民币汇率指数，人民币是否能跟踪一篮子货币，还有待观察；只有让人民币对美元汇率弹性上升至和其他主要非美货币相近的波动率，有关汇率的很多问题将可迎刃而解。

“今后单一盯美元只能做为一个参考了吧，以后还要兼顾到这个指数的变化，不让这个指数相对去年变动太多，应该是现在（央行）新的目标了吧，”三菱东京日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示。

分析人士也指出，就市场而言，更多的机构会看美元指数，虽然此前欧洲央行、英国央行等都公布了自己的汇率指数，但关注度仍相对有限。

数据显示，2014年人民币在岸即期交易的95%集中在人民币对美元，中国跨境贸易中以美元计价和结算的份额也远远超过与美国贸易的份额。中金公司认为，人民币相对美元的稳定性对于市场来说仍是最为重要的。

“各家银行都会关注这个指数，但不会看的特别重，央行推出这个指数会让市场更全面的认识人民币汇率波动，但这个指数每一天只有一个数，相对滞后，就市场而言，肯定还是主要看美元指数的。”一股份银行交易员称。

三菱银行刘阳表示，现在汇率的调控变成一篮子货币，但央行最新的评论文章还专门提到，保持人民币对一篮子货币的稳定，从这点讲，汇率指数的变化应该比较小。

而从央行两篇评论员文章提到的人民币汇率指数从11月30日的上涨2.93%，到12月11日的上涨1.45%，短短十余个交易日变动确实较大，而在这期间人民币汇率指数前几大权重币种均出现对人民币的大幅调整。

另一外资行相关人士指出，根据央行提供的币种权重和价格，却无法模拟计算出对应的数值，可见央行并不完全盯住一篮子货币，更多的只是参考一篮子货币。

“尽管一些人认为这可掩盖人民币的贬值，但我们认为其目标是保持人民币汇价的整体稳定，而非像过去几年那样，强迫人民币追随美元升值，”Capital Economics首席亚洲分析师Mark Williams表示。

**关键是对美元的汇率弹性**

虽然2005年汇改启动来，中国央行就一直强调人民币汇率参考一篮子货币，但现在看最新公布币种权重，美元权重加港元（盯住美元）也不过30%多一些，若参考一篮子货币，就算人民币对美元出现较为明显的下跌，但这经过权重调整之后，人民币汇率指数的波动可能明显变小。

此前因人民币对美元的波动率低，企业更愿意用美元作为融资、贸易、结算的计价货币。在人民币汇率指数保持整体稳定的前提下，人民币对美元汇率弹性上升具备更好的条件。人民币汇率弹性上升，一方面可以提升人民币的使用率，也可以削弱美元的长期主导地位，同时倒逼企业关注汇率避险。

“如果人民币兑美元弹性上升，那么美元的使用比重应该是会适当下降的。反过来会促进我们在币种问题上的结构性优化，虽然这是个潜移默化的过程。”三菱银行李刘阳称。

他并指出，从大的方面讲，人民币汇率弹性上升，为明年资本项目更大程度开放提供支持，也可以保证货币政策有效性；另外，市场若逐渐适应较大的汇率弹性，其他非美货币的流动性也会上升；预计人民币的利用率会显着上升，因为对企业来说，没有外汇敞口风险。

中金公司最新研报亦指出，中国央行或有意保持人民币对一篮子货币的基本稳定，同时增加对美元汇率的弹性。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮在最新的点评中亦指出，汇率市场化将会倒逼企业关注汇率避险，并激发衍生交易市场的活力。

“目前国内大型央企、国企在对待汇率问题上风险偏好过低，已经难以适应未来的汇率风险，汇率市场化将对其起到倒逼机制，迫使大企业对汇率衍生品的风险偏好上升，”刘东亮称，“而市场波动率的加大与风险的上升，有利于汇率衍生品市场的创新，预计外汇期货等新品种有可能加速推出。”（完）