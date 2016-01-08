渣打人民币环球指数去年11月环比降逾5% 为最大单月跌幅

路透北京1月8日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年11月较上月下降5.3%至2,230点，是有记录以来的最大单月跌幅。主要原因则是存款下降，点心债发行减少和跨境支付萎缩，且预计12月表现同样令人失望。

渣打指出，渣打人民币环球指数2015年上涨近5%，该指数在经历了2014年56%的增长之后，2015年进入平稳增长的阶段。

“12月可能同样令人失望，指数面临着持续的阻力，包括存款下降,点心债发行减少和跨境支付萎缩。”渣打称。

2016年新年伊始人民币兑美元开盘即跌破6.50元关口，并在数日内创下近五年新低；截止周四16:30收盘，人民币兑美元已累计下跌超1.5%，而2015年全年已下跌4.46%，创有数据记录以来最大年度跌幅。路透调查显示，因中国央行允许人民币贬值速度加快，人民币空仓创2010年4月以来最重。

报告并指出，人民币贸易结算是跨境支付的关键组成部分，11月份比10月份有所增长，显示出季度性的积极迹象。然而，这两个月的人民币贸易结算量仍然远远低于2015年前三个季度的月度数量。

人民币贸易结算，最近下降到负同比增长；11月份人民币贸易结算占全国总的货物贸易结算的份额从2015年第三季度的29%下降到21%。

中国政府去年12月推出人民币有效汇率指数，标志着外汇政策下一个阶段开始，预期政府目的在于一步步地远离外汇干预，允许人民币兑美元波动性加大，使市场关注点转移到人民币贸易加权汇率，离岸和在岸人民币价差短期存在的可能性正加大，经过长期的发展而最终融合。

点心债市场的2015年是一个波动年，第一次经历了发行的减少。点心债、台湾债券和大额存单的发行总量在2015年下滑了26%，为4,240亿人民币。预期2016年由于离岸市场更高的融资成本，和国内资金市场日益改善的发行渠道，点心债将保持较小的发行量。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易管道）。（完）