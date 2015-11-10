9月渣打人民币环球指数升3.26% 但预期第四季将下跌

路透香港11月10日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数9月环比升3.26%，因8月汇率改革后外汇交易量成长，连续两个月成为指数上升的主要动力。

渣打周二发布报告认为，在岸人民币每日定价的改革已经完成，中国亦无意干预人民币贬值，而人民币亦已达成大部分纳入SDR的条件。若中国经济持续疲弱，巿场仍然会预期人民币贬值，作为指数参数之一的外汇交易量在第四季或会转升为跌，即使跨境人民币付款仍然平稳，预期指数在第四季会下跌。

报告亦称，以人民币计价的跨境付款在连续三个月稳定表现后仍会维持平稳，而跨境付款是今夏人民币波动中唯一没有下跌的参数。人民币跨境支付系统(CIPS)在10月8日启用，容许跨越不同时区及更有效的跨境人民币付款清算及结算，有助进一步增加人民币付款量。

同时，渣打指出，离岸人民币存款是拖累指数的最大原因，香港的人民币存款在9月下跌8.5%，台湾的人民币存款亦下跌1.8%至3,210亿人民币；但预期台湾的人民币存款在今年底将达3,400-3,500亿，较之前预期的4,000亿稍低，但仍较去年底的3,020亿高。

展望未来，台湾、新加坡及德国近期的多项新政策有利人民币国际化。台湾及中国的金融监管机构在近期的两岸对话中承诺将加强合作，内地央行在10月底亦宣布扩大台湾的人民币业务。

而在10月底，德国最大的交易所德国证券交易所和中国外汇交易中心同意设立合资公司，提供银行间产品，尤其是人民币计价的外汇及利率交易服务，首批产品将在11月18日挂牌；新加坡亦加强与中国的合作，包括苏州工业园区及中新天津生态城，这亦有助推动新加坡的人民币流动。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）